Incidente stradale a Carrara: morti quattro giovani, un quinto è ferito

Quattro giovani, due italiani e due inglesi, sono morti in un incidente stradale avvenuto nella notte a Carrara (Massa Carrara) mentre un quinto è rimasto ferito in modo grave, ma non sarebbe in pericolo di vita. I cinque sono stati tutti sbalzati fuori dall'abitacolo. Le vittime sono ragazzi che avevano trascorso la serata in un locale della zona.