Grosseto, scarcerato l'ex poliziotto 64enne che sparò a un ladro

Bruno Poeti, l'ex poliziotto 64enne che lunedì ha sparato a uno dei quattro ladri di nazionalità romena che si erano introdotti nel suo terreno nelle campagne di Grosseto, è stato scarcerato. Lo ha deciso il gip Marco Belisari che non ha convalidato il fermo dell'uomo accusato di tentato omicidio. Restano in carcere invece tre dei ladri accusati di furto aggravato, mentre il ferito è piantonato in ospedale.