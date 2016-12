Firenze,pm:processare Bank of China

La procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio di Bank of China e di 297 persone nell'ambito di un'inchiesta per riciclaggio per il trasferimento illecito di oltre 4 miliardi di euro dall'Italia alla Cina. Contestata anche l'aggravante mafiosa. La banca di Stato di Pechino è accusata di non aver segnalato un ingente numero di operazioni sospette.