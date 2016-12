Firenze, coppia trovata morta in auto in riva all'Arno: si tratterebbe di un omicidio-suicidio

Un uomo e una donna, trentenni, sono stati trovati morti nella tarda serata di domenica a Firenze , all'interno di un'auto. Entrambi presenterebbero ferite da taglio: l'ipotesi su cui starebbero lavorando gli investigatori sarebbe quella di un omicidio-suicidio . Le indagini sono seguite dalla squadra mobile. I due corpi sono stati trovati all'interno di un'auto alla periferia del capoluogo toscano, in una via che costeggia il fiume Arno.

I due, 33 e 31 anni, erano una coppia di coniugi fiorentini ora separata. In base alla ricostruzione fatta dagli investigatori, il 33enne avrebbe colpito con un coltello la donna e poi si sarebbe tolto la vita con la stessa arma, ritrovata dalla polizia all'interno della macchina. L'auto era ferma in una zona isolata: a scoprire i due corpi sono stati gli agenti di una volante. Da capire se la donna avesse accettato di incontrare l'uomo per un chiarimento. Nell'abitazione del 33enne è stato trovato un biglietto, ora al vaglio degli inquirenti.