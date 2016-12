Firenze, 45enne stroncata da meningite di tipo C

Le strutture di igiene e sanità pubblica si sono immediatamente attivate per effettuare l'indagine epidemiologica al fine di identificare i contatti stretti da sottoporre a profilassi. La donna era residente a Firenze e da un controllo effettuato al database dell'Azienda Sanitaria è risultato che non si era vaccinata contro il meningococco C.



Per Walter Ricciardi, presidente dell'Istituto superiore di sanità, "al momento rileviamo casi sporadici e il trend è in rallentamento, ma finché tutta la popolazione della Toscana residente nelle aree più colpite non si sarà vaccinata contro il meningococco C, ci saranno comunque dei rischi".



Proprio l'ultimo caso, sottolinea Ricciardi, "è un'ulteriore conferma della necessità della strategia già adottata dalla Toscana, con Iss e ministero della Salute, di vaccinare estensivamente innanzitutto tutti i residenti nelle zone più a rischio per i focolai già registrati". E proprio grazie alle vaccinazioni, "da inizio anno si è avuto un rallentamento nel trend dei casi in Toscana, ma la guardia deve restare alta: ad ammalarsi infatti non sono in particolare i bambini, già vaccinati contro il meningococco C, bensì gli adulti non vaccinati".