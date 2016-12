Coppia di transgender si sposano: ma all'anagrafe sessi sono invertiti

Hanno coronato il loro sogno d'amore. Lei in abito bianco, lui in smoking: ma quando il consigliere comunale che li ha uniti in matrimonio li ha chiamati per nome ha usato Alessio per la sposa e Valentina per lo sposo. Sono due transgender ma per lo Stato hanno ancora i loro sessi originari. E come regalo di nozze la coppia grossetana ha ricevuto un bimbo che andrà a "concepire" in Ucraina con l'utero in affitto.

Se non fosse per questo "particolare" il matrimonio di Davide, 19 anni, e Alessia, 24, sarebbe stata una delle tante celebrazioni civili al Comune di Orbetello (Grosseto). Ma sono le nozze di lui che è diventata lei e di lei che è diventata lui. Ai due giovani il matrimonio è cosìpiaciuto che hanno fatto capire che lo vorrebbero rifare, questa volta con i loro nuovi nomi, una volta che il cambiamento di sesso sarà completo e potrà essere registrato anche all'anagrafe.



Alessia e Davide si sono giurati amore eterno tenendosi per mano in una stanza del Comune di Orbetello (Grosseto) davanti ad un consigliere comunale dell'amministrazione lagunare, Alessandro Ragusa del Pd, e di fronte a parenti e amici. La coppia, emozionata, è stata salutata da centinaia di persone che hanno atteso in piazza per circa un'ora, applaudendoli alla loro uscita dalla sede del Comune. E, come per tutti i matrimoni che si rispettino, non è mancato il lancio di riso ed il bacio della sposa.



In Ucraina andranno a concepire un figlio - Intanto sono partiti in auto per festeggiare, ma tra qualche giorno Alessia e Davide raggiungeranno l'Ucraina dove è consentito avere figli attraverso la pratica dell'utero in affitto. I due, grazie al padre di Davide (nato Valentina), che ha messo a disposizione 30mila euro, hanno già preso accordi in una clinica a Kiev e coroneranno il loro sogno di avere un figlio: prima di cominciare il percorso per diventare donna Alessio-Alessia avrebbe provveduto a far congelare il seme per poter un giorno avere un bambino.



Avevano sempre rifiutato il loro sesso - Alessia, di Orbetello, e Valentina, di Gallarate, sin dall'infanzia hanno sempre rifiutato il corpo in cui erano nati e si facevano già chiamare con i loro nuovi nomi quando per la prima volta si sono incontrati e innamorati l'uno dell'altra. Il lungo e sofferto viaggio verso l'altro sesso che ognuno dei due aveva intrapreso, affrontando la trafila di visite psichiatriche e cure ormonali, hanno deciso di proseguirlo assieme, fidanzandosi e convivendo sotto lo stesso tetto. Poi, oggi, il matrimonio, un po' complicato nella "formulazione", ma comunque sposi.