Roberta Ragusa, sangue sul furgone del marito

foto Tgcom24 18:45 - Si fa sempre più complicata la situazione di Antonio Logli, marito di Roberta Ragusa scomparsa nella notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012 dalla sua abitazione di Gello di San Giuliano Terme (Pisa): un testimone dice di aver visto fazzolettini sporchi di sangue nel furgone utilizzato per lavoro dall'uomo. Il mezzo è stato sequestrato dagli inquirenti e analizzato. Logli è indagato per omicidio volontario e occultamento di cadavere. - Si fa sempre più complicata la situazione di Antonio Logli, marito di Roberta Ragusa scomparsa nella notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012 dalla sua abitazione di Gello di San Giuliano Terme (Pisa): un testimone dice di aver visto fazzolettini sporchi di sangue nel furgone utilizzato per lavoro dall'uomo. Il mezzo è stato sequestrato dagli inquirenti e analizzato. Logli è indagato per omicidio volontario e occultamento di cadavere.

La notizia, anticipata dal quotidiano La Nazione, è stata confermata da ambienti investigativi. La persona sentita è una donna collega dello stesso Logli alla Geste, la municipalizzata dei servizi del comune di San Giuliano Terme, ascoltata in procura martedì scorso e che dopo mesi di tormenti ha confidato il suo ritrovamento a un superiore che ha poi avvertito i carabinieri.



Veicolo sottoposto a sequestro - La donna dice di avere trovato su un furgone Fiat Fiorino della Geste, utilizzato da Logli e poi dallo stesso rimesso in garage pare in seguito a un piccolo guasto, alcuni fazzoletti sporchi di sangue. Il veicolo è sotto sequestro e gli esperti delle analisi scientifiche ora lo esamineranno in cerca di eventuali tracce di sangue che in qualche modo potrebbero confermare il racconto della teste.



Il mezzo usato per trasportare il cadavere? - Il furgone aveva un guasto di lieve entità, segnalato da Logli alla direzione di Geste nel novembre 2011 e poi ufficialmente mai più utilizzato, ma gli investigatori non escludono che il marito di Roberta possa averlo comunque utilizzato senza per questo riferirlo ai suoi superiori, magari anche nei giorni della scomparsa della moglie proprio per disfarsi del corpo: si tratta infatti di un mezzo che non è mai stato controllato prima perché non risultava ufficialmente nella lista dei veicoli nella disponibilità dell'indagato.