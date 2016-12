Pistoia, bambino di cinque mesi si incastra nelle sbarre del lettino e muore soffocato

foto LaPresse 22:57 - Un bambino di cinque mesi, di Cutigliano (Pistoia), è morto in ospedale, dove era ricoverato da ieri dopo essere rimasto con la testa intrappolata fra le sbarre del suo lettino, mentre dormiva. Quando la mamma si è accorta di quanto stava avvenendo, il piccolo, che stava soffocando, appariva già cianotico. In attesa dell'ambulanza anche il farmacista del paese ha tentato la rianimazione. Il decesso nel pomeriggio di domenica. - Un bambino di cinque mesi, di Cutigliano (Pistoia), è morto in ospedale, dove era ricoverato da ieri dopo essere rimasto con la testa intrappolata fra le sbarre del suo lettino, mentre dormiva. Quando la mamma si è accorta di quanto stava avvenendo, il piccolo, che stava soffocando, appariva già cianotico. In attesa dell'ambulanza anche il farmacista del paese ha tentato la rianimazione. Il decesso nel pomeriggio di domenica.

Il bambino si era addormentato nel lettino e, nel sonno, si sarebbe mosso fino a rimanere con la testa incastrata fra le sbarre, che lo avrebbero soffocato. Quando la madre se n'è accorta, erano le 16.30. E' stato dato subito l'allarme al 118. In attesa dell'arrivo dell'ambulanza, in aiuto del neonato sono accorsi la farmacista del paese e un volontario della Misericordia, che hanno praticato sul piccolo le prime manovre di rianimazione.



Sul posto è arrivata un'automedica e subito dopo l'elisoccorso del 118. Quando il piccolo è stato caricato sull'eliambulanza, aveva ripreso a respirare, ma le sue condizioni sono apparse subito molto gravi.



Il piccolo è stato trasportato all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, per essere poi ricoverato nel reparto di rianimazione. Nel pomeriggio il decesso. La mamma, casalinga, da alcuni mesi aveva lasciato il lavoro proprio per occuparsi del bambino. Il padre è un artigiano.