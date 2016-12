Fallimento Fiorentina, condannato Cecchi Gori

foto LaPresse

00:47

- La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 3 anni e 4 mesi di reclusione per bancarotta nei confronti di Vittorio Cecchi Gori, in relazione alla vicenda del fallimento della Fiorentina, squadra della quale l'imprenditore era il patron. Secondo l'accusa, Cecchi Gori aveva distratto dalle disponibilità del club diverse decine di miliardi di vecchie lire. La condanna è coperta dall'indulto per un periodo di tre anni.