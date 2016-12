foto LaPresse

13:05

- Un elicottero è precipitato a Le Farniole, località tra Foiano della Chiana (Arezzo) e Bettolle (Siena). Due persone sono morte, secondo quanto confermato dai vigili del fuoco. Il mezzo era in volo di addestramento. Le vittime sono due uomini: l'istruttore, di 62 anni, e un 54enne. Secondo le prime informazioni l'elicottero sarebbe caduto nei pressi di un campo volo, non è ancora chiaro se fosse in fase di atterraggio e di decollo.