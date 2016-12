foto Vigili del Fuoco Correlati Il naufragio 21:30 - Biglietti per una crociera Costa Concordia in programma per aprile erano ancora acquistabili online, sul sito della compagnia, due giorni dopo il naufragio. Lo ha verificato un giornalista inglese, Simon Calder, dell'Independent, secondo quanto ha riferito lui stesso alla Bbc. Ma la compagnia minimizza: "C'è voluto del tempo per bloccare il sistema di prenotazioni". - Biglietti per una crociera Costa Concordia in programma per aprile erano ancora acquistabili online, sul sito della compagnia, due giorni dopo il naufragio. Lo ha verificato un giornalista inglese, Simon Calder, dell'Independent, secondo quanto ha riferito lui stesso alla Bbc. Ma la compagnia minimizza: "C'è voluto del tempo per bloccare il sistema di prenotazioni".

Domenica scorsa, ovvero 48 ore dopo l'incidente, Simon Calder ha visitato il sito Internet della Costa Concordia per scoprire che non compariva alcuna informazione su eventuali rimborsi o sostituzioni per le crociere già prenotate, è rimasto però stupito nell'accorgersi che sul sito veniva pubblicizzata una promozione per una crociera sulla Costa Concordia, la nave affondata due giorni prima, ma per il prossimo aprile.



"Hanno preso il denaro e il giorno successivo mi è stata inviata la conferma con anche il numero della cabina assegnatami", ha raccontato. Un portavoce di Costa Crociere ha affermato che "le operazioni tecniche per bloccare le prenotazioni sulla Costa Concordia sono state avviate sabato 14 gennaio e sono proseguite fino a lunedì 16 alle 16. Ciò può spiegare come mai alcune prenotazioni potevano ancora essere effettuate".