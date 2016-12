Irritazioni, rinorrea e pruriti - Malesseri temporanei, ma sicuramente molto fastidiosi. Soprattutto se contratti in vacanza: sulle spiagge di Massa-Carrara almeno dieci persone, compreso un bagnino, si sono sentite male dopo essere entrate in acqua.



A questo punto l’Arpat (Agenzia regionale per l’ambiente) ha effettuato un sopralluogo prelevando campionamenti all’interno di tre vasche delimitate da scogliere. Valori riconducibili all’Ostreopsis Ovata sono stati trovati sopra la norma in diversi punti del litorale. Il sindaco, senza vietare la balneazione, ha invitato alla prudenza: “Sconsiglio di entrare in acqua e, in generale, di stare troppo sulla spiaggia”.



Stessa sorte, ma con conseguenze assai più disastrose, nel lago americano dello Utah. L’acqua si è completamente tinta di verde, a causa di un batterio di nome “alga verde-azzurra”. Più di 130 persone hanno accusato vomito, diarrea, mal di testa ed eruzioni cutanee. Secondo gli esperti, la proliferazione di queste alghe sarebbe dovuta al caldo record. Non resta che godersi il panorama: con la superficie interamente ricoperta di schiuma, lo Utah, più che un lago, sembra un prato.