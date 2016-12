Spara all'ex marito e fugge con i figli Donna si costituisce ai Cc nel Pistoiese

20:42 - Una 37enne ha sparato all'ex marito a Serravalle Pistoiese, in Toscana, e quindi è fuggita con i due figli di 5 e 8 anni: poi si è costituita ai carabinieri di Pescia. Poco prima, avrebbe raccontato che stava andando a uccidere l'attuale compagna dell'uomo: la polizia di Firenze si è recata immediatamente sul posto dove lavora quest'ultima, nella zona di Novoli, e l'ha portata in un luogo protetto. L'uomo, ferito, è stato ricoverato in ospedale.

La 37enne è andata a costituirsi dai militari insieme con il suo avvocato. I bimbi sono stati lasciati con il nonno.