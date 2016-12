18:11 - Un bambino di cinque anni è morto dopo essere caduto da cavallo in una zona impervia nei pressi di Ca' di Buffa, nel comune di Subbiano a pochi chilometri da Arezzo. Sanitari del 118 e anestesisti hanno tentato per oltre un'ora di rianimarlo, ma non c'è stato nulla da fare. Sul posto i carabinieri e l'elisoccorso Pegaso.