Scomparsa a Grosseto, sangue della donna sull'auto del sospettato

17:35 - Sono di Francesca Benetti le tracce di sangue trovate sul pianale della Fiat Punto di Antonino Bilella, accusato di aver ucciso e poi nascosto il cadavere della donna. E' questo l'esito della perizia del Ris di Roma, come conferma il procuratore di Grosseto Francesco Verusio. Bilella era il custode di Villa Adua, a Potassa di Gavorrano, di proprietà della vittima. La donna era scomparsa lunedì 4 novembre e Bilella era stato poi fermato.

Il pianale era stato recuperato dai carabinieri: prima del fermo, pedinando Bilella, lo avevano visto mentre lo abbandonava in una strada di campagna, in zona Campagnatico, nelle vicinanze della strada Siena-Grosseto. Il corpo della donna non è stato ancora trovato. Nei giorni scorsi, le unità cinofile dei carabinieri hanno setacciato zone di campagna, casali abbandonati, anfratti e dirupi scoscesi.



Pm: "Stiamo per chiudere il cerchio" - "Speriamo che, visti gli esiti di questa perizia, Bilella si decida a parlare e a dirci dove ha nascosto il cadavere, stiamo per chiudere il cerchio". Lo ha detto il procuratore di Grosseto, Francesco Verusio, commentando la perizia dei Ris.