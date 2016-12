Meredith, Quarto Grado: Raffaele Sollecito è a Santo Domingo

12:11 - Quarto Grado rivela che Raffaele Sollecito, il giovane imputato a Firenze insieme ad Amanda Knox per l'omicidio di Meredith Kercher, è partito dal capoluogo toscano per la Repubblica Dominicana facendo scalo a Parigi. Secondo la trasmissione Mediaset, sull'isola Sollecito dovrebbe essere ospite di un'amica di famiglia per poco più di una settimana. Intorno all'8 dicembre, infatti, dovrebbe tornare in Italia per sostenere l'ultimo esame di laurea in informatica.

In precedenza il padre del giovane per il quale è in corso il processo d'appello bis, aveva commentato così la notizia, pubblicata dalla Nazione, che il figlio mercoledì si era imbarcato, all'aeroporto di Firenze, su un volo diretto a Parigi. Francesco Sollecito non è voluto entrare nel merito del viaggio fatto dal figlio nella capitale francese. Ha invece voluto evidenziare come il giovane sia già con la famiglia in Puglia.



Francesco Sollecito ha ribadito poi che Raffaele "è un libero cittadino, con il passaporto perfettamente in regola che gli permette di recarsi dove ritiene opportuno". "Posso dire - ha aggiunto - che a Natale sarà in vacanza per qualche giorno all'estero. Poi tornerà in Italia". Francesco Sollecito ha ribadito di essere certo che il processo in corso a Firenze dimostrerà l'estraneità alle accuse del figlio e di Amanda Knox.