Torna l' emergenza migranti . La rotta del Mediterraneo solo nel weekend è stata solcata da 51 imbarcazione per un totale di oltre 7mila 300 arrivi sulle coste italiane. Da inizio anno sono sbarcate 37mila persone , diecimila in più rispetto allo stesso periodo del 2016. Nel weekend pasquale gli arrivi erano stati oltre 9mila, segno che la "tregua" è finita, complice l'arrivo del bel tempo e l'instabilità della situazione politica in Libia.

Oltre 1.150 morti da inizio anno - Secondo quanto riferito dall'Unhcr, da inizio anno oltre 1.150 persone hanno perso la vita tentando di raggiungere l'Italia attraverso il Mediterraneo. L'ultima tragedia domenica dopo il naufragio di un gommone su cui viaggiavano circa 140 migranti: sarebbero circa un'ottantina i dispersi.



"Dall'inizio del 2017 una persona su 35 è morta durante il viaggio in mare fra la Libia e l'Italia. Salvare vite umane deve essere la priorità assoluta per tutti e, alla luce del recente aumento degli arrivi, esorto ulteriori sforzi per salvare le persone lungo questa rotta pericolosa. E' una questione di vita o di morte, che che si appella al più basico senso di umanità di ognuno di noi, e che non dovrebbe essere mai messa in discussione", ha spiegato l'Alto commissario per i rifugiati, Filippo Grandi.