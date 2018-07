Torino, temporale allaga un sottopasso: operaio muore annegato

La tragedia si è verificata intorno alle due. Zabena era riuscito a chiamare i soccorsi, ma il loro intervento si è rivelato inutile. Nell'imboccare il sottopasso, l'uomo non si sarebbe accorto dell'effettiva altezza dell'acqua, finendo bloccato nel punto più basso senza possibilità di tornare indietro o aprire le portiere. La vettura ha poi cominciato ad imbarcare acqua, non lasciando scampo all'operaio.



Come riporta il Quotidiano del Canavese, tre passanti hanno tentato di raggiungere l'auto a nuoto, ma non ce l'hanno fatta. La salma della vittima è stata portata all'ospedale di Cuorgnè a disposizione della Procura di Ivrea.