Nel servizio in onda durante al puntata di "Striscia la notizia" in onda giovedì 23 novembre, Valerio Staffelli ha testato la sicurezza dell'aeroporto internazionale di Linate provando ad introdursi con un furgone nella zona limitata agli addetti ai lavori. Come mostrano le immagini, l'inviato della trasmissione di Canale 5 riesce ad arrivare facilmente sia alla pista dove sostano gli aerei, sia nella zona di riferimento dei velivoli, approfittando in entrambe le occasioni di alcune sbarre alzate e senza nessun tipo di controllo.