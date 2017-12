Striscia La Notizia, altro canile abusivo scovato a Benevento

A Faicchio, in provincia di Benevento, c'è un canile abusivo in cui i quadrupedi versano in condizioni malsane. Non vengono rispettati i requisiti minimi, come un banale tetto sopra la testa o la possibilità di camminare su un suolo asciutto e calpestabile. Edoardo Stoppa, per Striscia La Notizia, ci mostra le condizioni di questo territorio semi-abbandonato. Più di un cittadino, preso dalla bramosia di accumulare cani, non si cura di farli vivere in condizioni accettabili. La padrona di casa in questione li raccoglie con un furgone, senza preoccuparsi se appartengano a qualcuno o meno. Sul posto, per fortuna, sono intervenuti i veterinari e l'associaizone Fare Ambiente, che farà in modo che tutti questi cani vengano adottati.