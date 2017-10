Striscia la Notizia, ad Adrano la mafia parla anche attraverso i necrologi

Valerio Rosano è un giovane mafioso pentito, appartenente al clan Rosano. Collabora con la giustizia ora ma per la città di Adrano, in Sicilia, è morto. Dal giorno in cui ha deciso di pentirsi, è stato affisso il suo necrologio nonostante sia ancora in vita. Un messaggio forte, "se ti penti, muori". Una questione delicata dove è difficile capire se si tratti dello scherzo di un delinquente oppure è un pensiero condiviso dalla città. Stefania Petyx ha deciso di indagare sulla questione e, munita di un paio di cartelli che apertamente condannano la mafia, ha chiesto ai cittadini di farsi un selfie.



Tutti gli intervistati hanno rifiutato, perché la mafia fa ancora paura. "Non è tanto piacevole" si limita a dire un uomo, mentre un altro ragazzo definisce il pentito Rosano "un morto che cammina", criticando la sua decisione di costituirsi perché così si è condannato da solo. Ancora una volta parole forti, che fanno capire come siano tanti i cittadini ancora intimoriti dal dire ad alta voce ciò che pensano.