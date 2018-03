2 marzo 2018 19:16 Strage di Latina, in esclusiva la telefonata tra Capasso e la figlia: "Non ti farei mai del male" A "Pomeriggio Cinque" il drammatico audio originale di una telefonata tra il carabiniere e la moglie. Una chiamata fatta poche settimane prima di compiere la strage

Pomeriggio Cinque ha trasmesso in esclusiva una telefonata avvenuta il 9 dicembre tra Luigi Capasso e la moglie Antonietta Gargiulo. Durante quella chiamata Capasso ha parlato anche con la figlia maggiore, Alessia. Voleva portare lei e la sorellina Martina fuori ma la ragazza era spaventata e lui la tranquillizzava dicendo "non ti farò mai male". Meno di tre mesi dopo l'appuntato avrebbe ucciso le bambine, ferito gravemente la moglie per poi suicidarsi.

Capasso: "Ciao Alessia, ho dei biglietti per andare a vedere le luminarie al Parco di Ariccia, ti farebbe piacere andarle a vedere domani con me?"

Alessia: "Non lo so".

Capasso: "Non ti preoccupare a papà non ti faccio niente"

Alessia: "Lo so che tu non mi faresti mai del male"

Capasso: "No, mai mai"

Alessia: "Lo so... però non lo so, cioè subito, così"

Capasso: "Alessia se mai proviamo a stare insieme (...)"

Alessia: "Però da soli io non...".