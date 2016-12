Terremoto, le psicologhe sul campo: "Gli anziani non vogliono lasciare la loro terra"

Dott.ssa Marini, ha notato una presenza massiccia di anziani nei centri colpiti dal terremoto?

Il giorno della scossa più violenta, il 30 ottobre, io ero a Camerino per aiutare dopo il sisma del 26. Ho sentito la terra tremare mentre mi trovavo in piazza. E' subito arrivata una moltitudine di gente. Anche il centro di accoglienza in cui operavo si è subito riempito. In queste popolate strutture ho notato un'elevata percentuale di persone anziane, con problemi fisici, difficoltà a camminare o disabilità di altro tipo. Nelle loro condizioni, è più difficile dormire nelle brande e, quindi, vivere anche temporaneamente nei centri.



Come vivono, quindi, il fatto di dover lasciare la propria terra?

Gli anziani provano paura, timore, ansia. Ma, soprattutto, sono combattuti: da un lato, l'instabilità della situazione e il terrore di una nuova possibile scossa sono per loro impossibili emotivamente e psicologicamente da sostenere, ma dall'altro, sentono di non poter abbandonare il loro mondo, le loro abitudini, le loro case, seppur distrutte. E' uno sradicamento totale. Sono nati lì, è il loro ambiente, il loro tutto, la loro identità. Non vogliono andarsene.



Ha visto una differenza di atteggiamento dopo il sisma del 30 ottobre, rispetto a quello del 26?

Il terremoto del 26 ottobre ha creato danni, ma comunque alcune case erano ancora agibili. Con la forte scossa di domenica tanta gente si è vista sventrare le mura della propria casa. Il centro di Camerino è in ginocchio. 'Ho una casa e due appartementi, in cui abitano i miei figli. O meglio, questa mattina li avevo e ora non li ho più', mi ha confidato un anziano. Quello che emerge è, però, la dignità con cui queste persone affrontano la drammatica situazione. In molti mi dicono "E' un sogno, ci dobbiamo svegliare". Ma comunque cercano di reagire in maniera esemplare.



Cosa l'ha colpita degli anziani che ha incontrato?

Una donna di 100 anni, ad esempio, sola e con difficoltà motorie mi ha detto: 'Ho visto tanti terremoti, ma questo è il peggiore di tutti. Però non voglio assolutamente lasciare la mia terra'. Un uomo di 82 anni, con il bastone, è invece arrivato al centro camminando con difficoltà. Noi gli abbiamo detto: 'In queste condizioni fisiche lei deve andare in qualche struttura sulla costa', ma lui ha risposto: "Assolutamente no. E dove vado? Questa è la mia casa'.



Come vivono la lontananza dalle proprie case e abitudini?

C'è una signora di 75 anni, ad esempio, che deve controllare la sua casa a tutti i costi. E' una questione di identità. E così ogni giorno si reca nella sua abitazione, o meglio nei resti di essa. Lei va lì, prende alcuni effetti personali o si fa un caffè, per sentirsi a casa.



E chi ancora gestisce attività come fa?

Ho incontrato un signore di 75 anni che ha perso tutto a causa del terremoto, ma non vuole andare via da Camerino perchè ha un'attività agricola. 'Ho perso la casa, ho perso tutto - mi ha detto - Come faccio a lasciare anche il mio lavoro?".



Alcuni, però, si sono trasfersi negli alberghi?

Sì, alcuni sì, per non avere più paura di una nuova scossa da un momento all'altro. Ma comunque assicurano che il loro è un viaggio temporaneo, in attesa di poter presto tornare nella loro terra.