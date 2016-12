Terremoto, i numeri dei Vigili del fuoco: 46.026 interventi dal 26 ottobre, oltre 1200 uomini in azione

Sono 3.720 gli interventi effettuati dai Vigili del fuoco soltanto nella giornata del 31 ottobre nei territori del Centro Italia toccati dai sismi. Le operazioni salgono a 46.026 se si comincia a contarle dalla prima forte scossa del 26 ottobre. Sono in azione sul campo 1.219 uomini, come comunica il Centro operativo nazionale. Di questi, 342 unità sono state dedicate agli interventi di recupero, assistenza e messa in sicurezza; 72 uomini alla verifica degli edifici, 13 alla mappatura della situazione, 48 alla gestione delle macerie. Ingenti pure i mezzi messi in campo: 6 gli elicotteri, 4 i droni, 26 le unità su gomma.