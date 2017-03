A cena con Silvio Berlusconi: 70mila euro all'asta benefica per la Croce Rossa Italiana

Settantamila euro: tanto ha versato una donna per aggiudicarsi una cena ad Arcore con il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. La vincitrice, che ha detto di aver partecipato per fare un regalo alla nonna, da sempre estimatrice dell'ex premier, ha sbaragliato altre 50 offerte sul sito di aste online CharityStars. Berlusconi ha aderito all'iniziativa benefica promossa dalla Croce Rossa Italiana che raccoglie fondi per i terremotati del Centro Italia.