Il caso Pietro Sarchiè raccontato in un minuto

E' il 18 giugno 2014 quando Pietro Sarchiè, 62 anni, venditore ambulante di pesce a San Benedetto del Tronto scompare nel nulla. Quarto Grado Files ripercorre la vicenda del suo omicidio tra sospetti e processi in tribunale. Dopo quel mercoledì, i carabinieri lo cercano per 17 giorni fino al 5 luglio quando ritrovano il suo corpo parzialmente carbonizzato nella Valle dei Grilli: gli hanno sparato cinque volte.



Gli investigatori arrestano e accusano dell'omicidio Giuseppe e Salvatore Farina, padre e figlio, anche loro ambulanti come Sarchiè. I due sono processati con rito abbreviato: Giuseppe è condannato in primo grado e in appello all’ergastolo, mentre al figlio i giudici hanno riconosciuto le attenuanti generiche riducendo l’ergastolo di primo grado a 20 anni di carcere. A fine maggio si terrà il processo di terzo grado avanti la Corte di Cassazione: la famiglia di Pietro Sarchiè ha chiesto la massima pena anche per Salvatore.