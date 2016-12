Nostradamus e il Giubileo a sorpresa: torna la profezia sulla fine del mondo

Pontificato di Bergoglio eccezionale - Il medico e astrologo francese Nostradamus, ha spiegato Boscolo all'agenzia AdnKronos, "mette in relazione papa Francesco alla terza parca, Atropo, colei alla quale era assegnato il compito di recidere il filo. Aproco, che significa anche stravolgimento, lascia intendere che quello di Bergoglio non sarà simile a nessun altro Pontificato, e che la sua uscita di scena sarà straordinaria".



La sua uscita di scena sarà straordinaria - "Non dobbiamo però pensare che questa uscita di scena sarà per forza un fatto tragico - sottolinea l'esperto di Nostradamus - potrebbe essere un'altra scelta, un'iperbole, forse un trionfo, una reazione. La sua 'fine' non sarà conforme a nessuno dei Pontefici romani. Francesco rappresenta la grande chance che il Cristianesimo ha da giocare in una partita che, forse, ha iniziato proprio lui, e che i suoi eredi raccoglieranno".



Il trionfo dopo la sfida con la Setta del Califfo - "In un'altra sequenza - ha aggiunto - Nostradamus parla della 'religione del nome dei Mari', cioè la religione cristiana, dei Pontefici, profetizzandone il trionfo dopo aver affrontato la Setta del Califfo. Il trionfo della religione dei Mari è, inoltre, il trionfo della donna che tornerà nel suo giusto posto nel mondo arabo".



Le profezie vanno viste con ottimismo - "Il medioevo sta per essere debellato, ma deve prima reagire e dare ragione all'etica occidentale. Le profezie vanno viste con ottimismo: il genio occidentale saprà reagire, e il trionfo è annunciato dalla figura della Madonna stellata, che è il simbolo dell'Unione Europea, le cui 12 stelle simboleggiano l'Apocalisse", ha sottolineato l'interprete di Nostradamus.