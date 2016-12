Giubileo, il Papa in San Pietro

Papa Francesco, in processione con i concelebranti, è giunto sul sagrato di San Pietro per la messa in cui aprirà la porta santa per il giubileo della misericordia. Alle 9.30, come previsto, è cominciata sul sagrato di piazza San Pietro la messa celebrata dal Pontefice per l'apertura del Giubileo straordinario della misericordia. Poco prima il Santo Padre ha salutato il Capo dello Stato Sergio Mattarella.