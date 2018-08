Crollo ponte Genova, la "Gronda": storia del piano che poteva evitare il peggio

Uno degli argomenti più discussi delle ultime ore è quello riguardante la "Gronda di Genova", una nuova bretella autostradale che avrebbe dovuto alleggerire il peso del traffico di Ponte Morandi e dirottare il crescente via vai commerciale verso la Valpolcevera per poi confluire sull’autostrada per Milano. Un progetto mai realizzato - perché ostacolato dai comitati No Gronda, antesignani dei No Tav - che forse avrebbe potuto evitare il crollo del "Ponte di Brooklyn" ligure e, di conseguenza, la terribile tragedia che si è verificata lo scorso 14 agosto.