5 dicembre 2016 12:14 Spara alla ex ma non la uccide, poi lo scrive su Facebook e la gente lo acclama online Poco dopo il tentato omicidio lʼuomo, Pino Lama, ha scritto il suo disappunto: "Purtroppo non ci sono riuscito". E su Facebook molti lo incitano a riprovarci

Un uomo prova ad ammazzare la sua ex, lei sopravvive e lui si sfoga con un post su Facebook in cui esprime il suo rammarico per non esserci riuscito, raccogliendo una manciata di like e una serie di "messaggi di solidarietà". Qualche esempio: "Tutti con te, Pino" oppure "Ritenta e sarai più fortunato". Sembra una barzelletta ma è la storia di Pino Lama, 59enne tarantino che, nel giro di qualche ora, da anonimo è diventato un personaggio virale.

Finché la pagina non è stata oscurata, c'è anche chi si è lanciato in commenti motivazionali incitando l'uomo ad avere più fiducia in sé stesso: "Non hai creduto abbastanza in te stesso" e anche "Non smettere mai di seguire i sogni".



E' sempre all'ordine del giorno il tema del cyberbullismo ma questa volta si è andati un passo oltre: qua si tratta di una valanga di parole sputate sui social in seguito al caso reale di una donna che ha rischiato di morire per un proiettile conficcatole nell'addome.