Sollecito assolto, l'avv. Bongiorno: no vendette, ma possibile richiesta danni

16:37 - "Non cercheremo vendette, i giudici possono sbagliare, ma con Raffaele valuteremo l'ipotesi di una richiesta di risarcimento". L'avvocato Giulia Bongiorno, difensore di Sollecito, assolto insieme ad Amanda Knox dalla Cassazione in via definitiva per non aver ucciso Meredith Kercher, anticipa a Tgcom24 le prossime mosse: "Lunedì spiegheremo tutto in conferenza. Le indagini sono state fatte malissimo, ma i giudice stavolta hanno fatto un ottimo lavoro".

