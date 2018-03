Silvio Berlusconi chiede ai giudici la riabilitazione

Sarà il Tribunale di sorveglianza di Milano in composizione collegiale a esaminare in camera di consiglio l'istanza presentata lo scorso 12 marzo dai legali di Silvio Berlusconi, Niccolò Ghedini e Franco Coppi, con l'obiettivo di riabilitare il leader alla politica attiva. Nel caso in cui la richiesta venisse accolta, il numero uno di Forza Italia potrebbe candidarsi a eventuali elezioni, diritto che per ora gli è stato precluso dall'articolo 15 delle Legge Severino. Contro questo divieto Berlusconi ha fatto anche ricorso alla Corte Europea dei diritti dell'uomo a Strasburgo, dove la sentenza è attesa, però, non prima del prossimo autunno.