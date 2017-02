Sicurezza, Minniti: ok a daspo urbano, via da città chi è pericoloso

"Nè nuovi reati nè aggravanti di pena ma misure come la possibilità di applicare in modo più ampio quello che si applica nello sport: davanti a reiterate violenze c'è il daspo, di fronte a reiterati elementi di violazione di alcune regole sul controllo del territorio le autorità possono proporre il divieto di frequentare il territorio in cui sono state violate le regole". Lo annuncia il ministro Marco Minniti illustrando il decreto sicurezza.