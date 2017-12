Vaccini mortali? Il ministero della Salute denuncia il Codacons per procurato allarme

La denuncia del Codacons a Catania - In mattinata il Codacons Sicilia attraverso i suoi legali aveva presentato una denuncia per accertare la presenza di vaccini contaminati. "Uno studio indipendente condotto dalla ricercatrice del Cnr Antonietta M. Gatti e dal farmacologo scienziato e divulgatore di fama internazionale ed esperto di vaccini Stefano Montanari pubblicato recentemente evidenzia una contaminazione da micro e nanoparticelle dei vaccini distribuiti dal nostro Servizio sanitario nazionale", scriveva l'associazione.



"Il numero rilevante di morti, nonché di reazioni avverse gravi che stanno colpendo i bambini in questi mesi, potrebbe derivare direttamente dalla contaminazione da micro e nanoparticelle delle dosi di vaccini somministrati ai bambini", affermava il Codacons assieme al Comitato vaccini sicuri (Covasi) nel depositare un esposto-denuncia "per omicidio colposo, commercio e somministrazione di medicinali guasti".



La frase incriminata: "Almeno 13 i bambini morti" - "Ad oggi, a seguito del decreto-legge che ha previsto l'obbligo di 10 vaccinazioni per i minori da 0 a 16 anni, in meno di tre mesi, sono 13 il numero dei bambini morti, e l'elenco dei piccoli morti cresce di giorno in giorno. Solo nelle ultime settimane 11 sono i bimbi morti, da 3 mesi a 6 anni", denuncia il Codacons senza però riportare documenti per sostenere tale affermazione.



Aifa: casi citati da Codacons non legati a vaccini - "Non c'è nessuna relazione accertata fra i casi segnalati dal Codacons e le vaccinazioni": lo si apprende dall'Aifa che ha verificato i casi citati dall'associazione di 13 bambini morti. I casi inoltre, secondo quanto riferito dall'Aifa, non riguardano l'Italia ma tutto il mondo.