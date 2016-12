Ragusa, sbarcati 870 immigrati

Nuovo sbarco di immigrati in Sicilia. Al porto di Pozzallo di Ragusa sono arrivate 870 persone sul rimorchiatore Asso 29 attraccato domenica notte alle 3. Si tratta in maggioranza di uomini: 718, per il resto 103 donne e 50 minori. Tra gli approdati anche una neonata di tre giorni che che è stata trasferita subito in ospedale insieme alla madre.