Ragusa, investe in auto e aggredisce il nuovo fidanzato della ex: fermato

Ha investito il nuovo fidanzato della sua ex trascinandolo per diversi metri con la sua auto e poi è fuggito. La "vendetta" è stata messa in atto da un 22enne, che è stato poi fermato dalla polizia per tentato omicidio. Il giovane ha visto la ragazza, una 17enne, davanti alla casa di lei, a Ragusa , in compagnia di un uomo di 31, e, dopo aver fatto il giro dell'isolato, si è lanciato su di lui.

La ragazza è rimasta illesa mentre quello che sarebbe il "rivale d'amore" dell'aggressore è stato operato d'urgenza per gravi lesioni e ora è fuori pericolo. A ricostruire la dinamica sono stati gli uomini della Squadra mobile della città dopo aver ascoltato molti testimoni.



Il 31enne era fermo sulla sua moto quando l'auto del 22enne lo ha travolto. Dopo averlo trascinato, il giovane è sceso dall'auto e lo ha colpito più volte al torace e alla testa con una chiave meccanica che serve per smontare le ruote. I danni al cranio sono stati limitati grazie al casco integrale indossato dalla vittima.



Dopo l'aggressione il 22enne, che era in compagnia di una coppia di amici fidanzati, è subito fuggito. La Squadra mobile ha quindi avviato le indagini e fermato il giovane quando questo si è presentato in questura accompagnato dalla madre. Agli agenti ha raccontato una versione dei fatti diversa da quella raccolta dai poliziotti e i due fidanzati che erano con lui hanno tentato di sostenere la sua tesi. Il tentativo di "depistaggio" però è durato poco e ben presto lui stesso ha riconosciuto che le cose erano andate diversamente. Anche le due persone che erano con lui saranno denunciate per omissione di soccorso. Quanto al 22enne, che si era nascosto in casa di amici stranieri, è stato condotto in carcere: l'accusa ritiene che potrebbe rendersi irreperibile all'estero.