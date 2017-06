Paura in bus in Sicilia, sudanese tenta di dirottare pullman: non è terrorismo

"Allo stato non ci sono motivi per sospettare che sia un atto di natura terroristica", dice il procuratore di Palermo Francesco Lo Voi, precisando che si stanno comunque svolgendo tutte le indagini per accertare la reale natura del gesto che, al momento, "appare riconducibile a motivi personali".



Il pullman stava percorrendo la strada che da Trapani porta a Palermo quando, poco prima della galleria Segesta, il sudanese si è alzato e si è diretto verso l'autista afferrando il volante. Pare che non avesse armi.