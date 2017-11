Palermo, maltrattamenti ad anziano: a giudizio titolare casa riposo

Alberto Marcianò, titolare della casa di riposo Villa Irene, a Carini (Pa), accusato di maltrattamenti nei confronti di un paziente ricoverato nella sua struttura, è stato rinviato a giudizio. Secondo l'accusa, Marcianò, da settembre del 2012 a marzo 2013, avrebbe costretto l'anziano a dormire in un letto chiuso con le grate sia di lato che di sopra, costringendolo per lungo tempo in una specie di gabbia malgrado non fosse ritenuto pericoloso.