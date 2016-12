Palermo, l'evasione indisturbata dell'ergastolano dal carcere Pagliarelli

Ma non era la prima volta: già qualche anno fa il detenuto era riuscito a fuggire dal penitenziario di Parma. In questo caso però ci sono sospetti sull'aiuto di una guardia carceraria, che non l'avrebbe perquisito prima dell'ora d'aria, mentre nascondeva la corda fatta con il lenzuolo sotto i pantaloni. Le telecamere di sorveglianza riprendono tutto, come si vede nel video di Live Sicilia, mentre i secondini non si accorgono di nulla. Ora Frrokaj è ricercato.