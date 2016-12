Palermo, gli abitanti del quartiere Kalsa circondano la polizia e fanno fuggire un rapinatore

Un gruppo di abitanti del quartiere Kalsa di Palermo e alcuni commercianti hanno aiutato un rapinatore, inseguito dalla polizia, a scappare. Gli agenti sono stati accerchiati dalla folla e il bandito si è dato alla fuga. Addosso a un complice, fermato invece dagli investigatori, è stata trovata una pistola calibro 7.65 col colpo in canna. Gli agenti per disperdere la folla hanno sparato alcuni colpi in aria.