Palermo, aereo Alitalia investe uno stormo di uccelli durante il decollo

Momenti di tensione a Palermo per un volo Alitalia diretto a Milano. L'aereo, durante la fase di decollo, è stato costretto a fermarsi dopo avere investito uno stormo di uccelli , gabbiani secondo alcuni passeggeri. Gli uccelli sono finiti all'interno dei motori, così il comandante è stato costretto ad effettuare una brusca frenata lungo la pista. Nessun passeggero è rimasto ferito.

La Gesap, la società che gestisce lo scalo siciliano, fa sapere "che il velivolo era in movimento nel piazzale, non è nemmeno decollato e, quindi, non è tornato indietro". "Il comandante - spiegano fonti della compagnia - si è accorto dell'improvviso arrivo dello stormo e, prima ancora delle segnalazioni da parte della strumentazione di bordo, ha capito che qualcosa aveva toccato il motore. Ha quindi iniziato immediatamente la frenata". I passeggeri sono stati fatti imbarcare nuovamente con lo stesso equipaggio e sono ripartiti alla volta di Milano.