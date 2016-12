Nuovo naufragio nel Canale di Sicilia: decine di migranti morti, oltre quattromila salvati

E' stato un velivolo lussemburghese 'Sophia' a localizzare, a circa 35 miglia da Zuara, il barcone capovolto, con circa un centinaio di migranti in acqua o aggrappati allo scafo. E' stato dato subito l'allarme e sul posto è intervenuto un secondo velivolo di Eunavformed, questa volta spagnolo, che ha lanciato in mare kit di salvataggio. In zona anche due motovedette delle Capitanerie di porto e una nave spagnola della missione Ue, la "Reina Sofia".



Il naufragio di mercoledì - Mercoledì la Marina militare italiana ha salvato 562 persone in un altro naufragio avvenuto al largo della Libia, costato la vita a cinque migranti. I superstiti sbarcati a Porto Empedocle a bordo della nave "Bettica" della Marina che li ha soccorsi hanno parlato di un centinaio di dispersi. Tra i migranti giunti in Italia, due avrebbero perso in mare il figlio di sei anni.