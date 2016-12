21 aprile 2015 Non solo barconi, i migranti arrivano a Ragusa su uno yacht di lusso: tre arresti Gli scafisti siriani arrestati sono stati traditi dal mezzo che, seppur di livello, ha avuto un'avaria. Scattati anche selfie a bordo Tweet google 0 Invia ad un amico

19:37 - Non solo vecchie e fatiscenti imbarcazioni. Nel business immigrazione ci sono anche scafi di "lusso". E' il caso di un vecchio yacht usato per trasportare ricchi migranti, che possono permettersi di pagare 8.500 euro a passeggero, nel tentativo di farli passare come turisti. La polizia di Stato di Ragusa ha fermato tre scafisti siriani alla guida del natante, con a bordo 99 extracomunitari, compresi 23 bambini forniti di salvagente.

Lo yacht si è bloccato in mare per un'avaria al motore. Soccorsi da un mercantile, i migranti sono sbarcati a Pozzallo. I siriani fermati dalla squadra mobile della Questura sono Ahmmed Sabaji, di 25 anni, Almotassem Billah Harroum, di 31, e Moustafa Haj Slima, di 29. Il provvedimento e' stato emesso dalla Procura di Ragusa. Sono stati identificati grazie alle testimonianze dei passeggeri, ma anche a dei selfie e delle foto scattati durante il viaggio sull'imbarcazione.



"L'equipaggio era di grande esperienza - hanno raccontato alla squadra mobile di Ragusa i migranti - e diceva che per loro era importante la sicurezza dei viaggiatori". Che hanno pagato 8.500 euro ciascuno, con qualche 'sconto' per i bambini piccoli. "Per non morire - ha dichiarato un migrante - abbiano pagato tanto, ma siamo arrivati". "Avevo paura di vivere in Siria - ha raccontato uno dei 'passeggeri' - e sono fuggito con la mia famiglia. Ho preso tutti i miei risparmi in banca e li ho investiti per compiere una traversata in sicurezza per me, mia moglie e i nostri figli". E viaggiare comodi: "l'imbarcazione - hanno ricostruito i testimoni - era dotata di dispensa e acqua, il cibo era preconfezionato e abbondante".