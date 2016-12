Naufragio Libia, Catania: ergastolo a uno degli scafisti

La Procura in una nota sottolinea che "si tratta di una sentenza di grande importanza che premia la determinazione dell'ufficio del pm nel punire coloro che mettono deliberatamente in pericolo la vita dei migranti" e che essa "giunge ad appena un anno dai fatti, dopo indagini complesse sul piano tecnico e della qualificazione giuridica dei fatti".



La Procura ricorda infine come "col fermo degli imputati si affermò per la prima volta la sussistenza della giurisdizione italiana anche per i fatti di naufragio e di omicidio commessi in alto mare, in acque internazionali".