Migranti, ufficiali indagati per il naufragio del 2013: verso la richiesta di archiviazione

Il fascicolo sul caso era stato avviato a Palermo sulla base delle dichiarazioni di un medico siriano che vide morire i due propri figli. Le verifiche aperte per omicidio colposo ed omissione di soccorso, sono state trasferite a Roma per competenza territoriale.



L'iscrizione nel registro degli indagati di Pellegrini e dei tre colleghi della Marina è stata un atto dovuto. A piazzale Clodio non è stato rilasciato alcun commento sulla questione.



Verso l'archiviazione - Il punto di chi indaga è che non ci sarebbero stati errori o mancanze da parte della Marina che dopo aver ricevuto l'sos allertò, secondo quanto previsto dalle norme internazionali, tutte le unità navali e le autorità maltesi. Queste ultime, stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, presero il comando delle operazioni di recupero ed un mezzo aereo localizzò la barca ormai alla deriva.