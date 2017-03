Migranti, la Procura di Catania: "Scafisti per necessità, non sono colpevoli"

"Ong violano accordi di Ginevra, ma non sono perseguibili" - "Le ong non inseguono profitti privati, ma si rendono responsabili della violazione dell'art. 12 della Bossi-Fini?". E' la domanda che si è posto Zuccaro, annunciando che "appena si verificherà uno di questi casi verrà aperta un'inchiesta per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina".



"Inchieste sul traffico di migranti sotto scacco" - "Dobbiamo registrare una sorta di scacco che la presenza di ong provoca all'attività di contrasto degli organizzatori del traffico di migranti", ha dichiarato ancora Zuccaro a Palazzo San Macuto. Il pm ha poi sottolineato come "l'intervento immediato delle navi delle ong fa sì che si rivelino inutili anche le indagini sui 'facilitatori' delle organizzazioni criminali, rendendo più difficili le indagini".



"Perché - ha proseguito - si può dubitare del fatto che si sceglie sempre il porto d'approdo e si portano in Italia migranti che non dovrebbero arrivare". Il procuratore ha spiegato che la "convenzione di Ginevra impone di portare le persone soccorse in mare nel porto più vicino, e questo non avviene". Zuccaro però poi ha precisato che tale condotta "non rappresenta una violazione penalmente perseguibile".



"Responsabilità della politica" - Per il pm "la magistratura applica le leggi" e un'eventuale inchiesta "non sarebbe la soluzione al problema". "Il resto - ha aggiunto rivolgendosi alla Commissione - è nelle vostre mani, è responsabilità della politica".