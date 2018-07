Migranti, ancora al largo di Pozzallo le due navi di Gdf e Frontex

Intanto il ministro dell'Interno Matteo Salvini, in una lettera al Corriere della Sera, ha difeso il suo piano in tema di immigrazione dalle critiche del vicedirettore del quotidiano Antonio Polito. "Sono al Viminale da un mese e mezzo e sono sbarcate 3.716 persone. Nello stesso periodo dell’anno scorso erano state 31.421", esordisce il leader della Lega.



Il vicepremier passa poi subito al caso della nave Diciotti: "Le violenze a bordo non sono tollerabili. Per questo avevo chiesto l'immediato accertamento delle responsabilità e ieri sono scattati i fermi". Sul fronte espulsioni e rimpatri, Salvini illustra inoltre il nuovo piano del Viminale: "L'obiettivo a medio termine è aumentare i rimpatri volontari assistiti, tanto che il 16 luglio sarà sottoscritto con la Commissione europea il primo progetto da 6 milioni. A breve ne seguiranno altri tre. Proprio per moltiplicare le espulsioni e bloccare le partenze (e quindi evitare i morti in mare) abbiamo un piano di aiuti. In particolare per la Libia".