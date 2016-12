Messina a secco: da sei giorni senza acqua Rabbia vip sui social. Renzi: che vergogna

Renzi: "Una vergogna" - Matteo Renzi è infuriato per i ritardi e le lungaggini che tengono Messina senza acqua da diversi giorni. Lo riferiscono ambienti della presidenza del Consiglio. Il premier ha definito, riportano le stesse fonti, la vicenda una "vergogna". Per questo è arrivata anche la decisione di far intervenire l'esercito.



Sui social esplode #MessinaSenzaAcqua tra i vip - "Messina è senza acqua! Inaccettabile nel 2015! Si faccia qualcosa subito! Comune, Provincia, Regione, Governo", scrive su Twitter Rosario Fiorello, che ha vissuto per anni a Letojanni, nel Messinese. "Aiutatemi ad aiutare i Messinesi senza acqua da giorni e senza aiuti...", posta invece la Cucinotta, nata proprio nella città dello Stretto.

Con Fiorello e la Cucinotta esprimono la loro indignazione, insieme a migliaia di persone, pure Fiorella Mannoia, Alessandro Gassmann, Rita Dalla Chiesa e altri Vip che hanno seguito l'hashtag #MessinaSenzaAcqua.



Nuova interruzione - Era attesa per giovedì la soluzione del problema. Ma c'è stata un'interruzione perché la condotta riparata perdeva in altri punti e sono stati di conseguenza necessari ulteriori interventi.



La rabbia dei messinesi - I messinesi si sono così radunati nuovamente per rifornirsi dalle autobotti nei due punti individuati: autoparco ed ex Gazometro. I residenti lamentano le file di ore e la carenza di informazioni. Tra chi ha avuto più difficoltà, ovviamente, i diversamente abili e gli anziani. Il portavoce del Movimento peloritano democrazia disabile, Mario Midolo, dichiara: "Messina è senza un goccio d'acqua e nessuno, fra i responsabili delle istituzioni o tra le decine di associazioni di categoria, ha pensato di chiedere ai disabili, agli anziani soli e agli ammalati non ricoverati di segnalare la loro situazione".



Si muove l'esercito - Con le proprie autobotti, l'esercito fornirà 8mila litri di acqua per i cittadini e la rete idrica di Messina. La richiesta al comando della Città dello Stretto è arrivata dalla prefettura.



Crocetta attiva il piano di emergenza - Il governatore Rosario Crocetta ha attivato un piano straordinario attraverso la Protezione civile per fronteggiare la situazione a Messina: sono in arrivo una nave-cisterna e alcune autobotti provenienti anche da Catania e Reggio Calabria "e già da domani i cittadini messinesi potranno avere forniture d'acqua, nell'attesa della conclusione dei lavori di riparazione dei danni alla condotta idrica", dice Crocetta, che segue la vicenda da Tunisi dove è in missione istituzionale.