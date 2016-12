Messina, 16enne trovata morta in spiaggia

Il cadavere di una 16enne, Ilaria Boemi , è stato ritrovato sulla spiaggia del lungomare Ringo a Messina . La ragazza avrebbe accusato un malore intorno all'una di notte mentre era in compagnia di una ragazza e di un ragazzo. I due avrebbero allertato i soccorsi ma poi si sarebbero allontanati. Al momento gli inquirenti non escludono alcuna pista e stanno cerando di capire se abbia assunto alcool e qualche droga.

"Se la giovane ha avuto un semplice malore non si spiega perché i due si siano allontanati. Non ci sono segni sulle braccia che possano far pensare ad un'overdose, ma potrebbe aver assunto qualche droga o altro per via orale. Stiamo vagliando comunque tutte le ipotesi e stiamo cercando di risalire all'identità di chi era con lei", ha detto Il capo della squadra mobile di Messina Giuseppe Anzalone.



Intanto la polizia sta interrogando i genitori della 16enne. Sul suo profilo Facebook Ilaria, che aveva frequentato l'istituto d'arte Ernesto Basile di Messina, ha lasciato un messaggio, una strofa della canzone Nave fantasma: "Siamo nati per morire con un urlo dentro che nessuno può sentire".