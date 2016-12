Mazara del Vallo, rientrato il peschereccio Airone

07:35 - Poco dopo la mezzanotte è approdato al molo Uno del porto nuovo di Mazara del Vallo il peschereccio Airone, con sette uomini d'equipaggio a bordo, sfuggito a un tentativo di sequestro a una trentina di miglia dalle coste libiche la mattina di venerdì scorso. L'equipaggio è stato condotto alla capitaneria di porto per essere interrogato dai pubblici ministero della procura di Marsala, che sulla vicenda del sequestro lampo ha aperto un'indagine.

L'imbarcazione è stata accolta da un nutrito gruppo di mazaresi, presenti anche le mogli del comandante Giuseppe Figuccia del capo tecnico Mario Salvato, che in un primo momento erano rimaste fuori dai cancelli presidiati dalle forze dell'ordine. Presenti anche il vescovo di Mazara del Vallo, Domenico Mogavero, mentre al sindaco Nicola Cristaldi è stato consentito di entrare insieme ai familiari.



Poco prima il sindaco aveva lamentato le condizioni del porto "rimasto al buio perché la Regione siciliana non ha i soldi per l'impianto di illuminazione e non consente al Comune di realizzarlo perché non è di propria competenza". Qualche voce di protesta sulle condizioni del porto di Mazara del Vallo, prima marineria d'Italia, si è sollevata anche tra le persone in attesa dietro i cancelli.